El pico de Covid-19 será el 6 de mayo: López-Gatell

CDMX.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el pico más alto de contagios de Covid-19, de acuerdo a la proyecciones de especialistas, se prevé para el 6 de mayo, por lo que llamó a la población a mantenerse en casa.

Pidió a la población que tenga síntomas de coronavirus no asistir a los instituto de salud que se encuentran en la zona de hospitales (ubicada en Tlalpan) porque se encuentra en el límite de capacidad, y hay otros hospitales en donde pueden ser atendidos.

Dijo que en la aplicación gubernamental está un mapa con los institutos que tienen disponibilidad para atender a pacientes contagiados de coronavirus.

El momento cumbre habíamos dicho que del 8 al 10 de mayo, será el 6 de mayo, nos falta el 6 de mayo para llegar a ese evento cumbre, y después comenzará a descender, pero lo importante es lo que dijo el Presidente que sólo si y sólo si si se cumple con el quédate en casa, porque si empezamos a salir esta predicción no se va a cumplir y vamos a tener un aumento", expresó.

En cinco regiones urbanas, en la ciudad de México y la zona metropolitana; la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California, son las Zonas más involucradas, y en Tabasco en Villahermosa, eso no quiere decir que no habrá epidemia en el resto del país o que no haya casos en el resto, todos los municipios tienen al menos un caso pero están en distintas etapas de la epidemia“, detalló.