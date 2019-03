El presidente y legisladores ya pueden ser juzgados por más delitos

Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó ayer una reforma para que el presidente, senadores y diputados puedan ser imputados y juzgados por delitos electorales y actos de corrupción, además de traición a la Patria.

El dictamen aprobado con 111 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones tiene su origen en la iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Congreso el 4 de diciembre.

La reforma al artículo 108 de la Constitución indica que el presidente y legisladores también podrán ser juzgados, durante el ejercicio de su encargo, por "cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19".

Eso quiere decir que, además de los delitos mencionados en el 108 (delitos electorales, corrupción o traición a la patria) se les puede juzgar por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Se trata de un catálogo muy amplio que puede abarcar multitud de conductas.

El cambio más destacable, si pasa la reforma en la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos locales, es la posibilidad de imputar y juzgar al presidente por un catálogo definido de delitos, pues en la actualidad sólo se contempla "traición a la patria y delitos graves del orden común", sin aclarar cuáles, y sólo se le puede "acusar", pero no juzgar.

Otra novedad es que habría una especie de "desafuero" del presidente para poder juzgarlo, pero en un procedimiento de una sola instancia ante el Senado.

En esos casos se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, que establece que para proceder penalmente contra el presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara alta, que resolverá con base en la legislación penal aplicable.

La senadora Indira Rosales, del PAN, señaló que no se está alentando la eliminación del fuero, aunque opinó que debía darse un primer paso en ese sentido.

Por su parte, el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar habló de la inclusión de otros delitos.

No estamos para decir no a todo. La reforma es para que el presidente no sea juzgado sólo por traición a la Patria, sino que se incorporan delitos de hechos de corrupción y delitos electorales.