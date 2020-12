'El que no vota, no come', intimida Diosdado Cabello a población para que acuda a votar

Venezuela.- A unos días de que se realicen las elecciones parlamentarias venezolanas convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, lanzó el lunes una fuerte amenaza a la población con el fin de que acudan a las urnas para participar de los comicios que no cuentan con el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, dijo Diosdado Cabello en un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo.