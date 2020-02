'Elbistas' solicitan registro ante el INE con cientos de acarreados

CDMX.- Redes Sociales Progresistas busca convertirse en un partido político que deje atrás viejas prácticas, pero recurre a éstas para llenar sus actos protocolarios.

Así como sucedió en algunas de sus asambleas estatales, ayer dicha agrupación, ligada a Elba Esther Gordillo, acarreó a unas 900 personas, principalmente del Estado de México, para llenar la explanada de la Democracia, en la sede del INE, donde solicitó formalmente su registro como partido.

Desde las 9:30 horas de ayer, sobre Viaducto y Periférico aparecieron unos 15 microbuses, cuyos ocupantes fueron ubicados en la carpa que instaló la organización al interior de la sede electoral.

Una decena de hombres, con chalecos beige que tenían la leyenda Mocio (Movimiento de Ciudadanos Organizados) y el nombre Santos Montes Leal, entraron con unas 200 personas.

Dicha agrupación es originaria de Nezahualcóyotl, y su dirigente, Montes Leal, es un abogado reconocido en ese municipio, quien defiende, principalmente a comerciantes y transportistas, además de que pasó por las filas del PRI y del PRD.

También llegaron simpatizantes de Alcaldías mexiquenses y capitalinas; ahí estaba Pablo de Antuñano, ligado a Ricardo Monreal cuando era Delegado en Cuauhtémoc, quien llegó con decenas de simpatizantes.

Para Fernando González, dirigente de Redes y yerno de Gordillo, ellos no actúan igual que otros partidos al acarrear a miles de personas a sus asambleas y mítines políticos, por el contrario, dijo, son un facilitador para que, por su propio pie, acudan a los encuentros.

Toda la gente que acudió lo hizo por su propia voluntad y de manera individual. Esto no es acarreo, porque el INE está en una zona aislada del transporte; darle facilidades a la gente no implica acarrearla.

Redes Sociales Progresistas cumplió con 23 de las 20 asambleas que exigía la autoridad electoral, así como 470 mil de los 233 mil afiliados.

González afirmó que la exdirigente magisterial no se ha metido de lleno en Redes, pero dijo, sin decir cómo, que está ayudando a la organización a entender el contexto político.

Ella no ha solicitado afiliarse, y no tiene ningún interés en tener un cargo de dirigencia o candidatura, no nos lo ha expresado, si ella en algún momento quisiera hacerlo, la organización es una plataforma amplia, plural e influyente.