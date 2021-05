Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evadió hablar sobre los señalamientos de influencias en la designación de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena, en Guerrero.

El presidente manifestó que ya ha hablado del tema, por lo que reiteró que "hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y del pueblo de México".

No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo es el que manda, es el pueblo el que decide, eso es la democracia, no los medios de información con todo respeto, no los gobernantes con todo respeto, no el INE, no el Trife, con todo respeto".