Ciudad de México.- “Estoy cansado de que no nos tomen en serio”, dijo un joven integrante del movimiento ‘Misión Rescate México’.

Este viernes, mediante redes sociales fue compartido un video en donde el organismo Misión Rescate México exhortó a todos los jóvenes a votar el próximo 6 de junio.

Uno de los integrantes involucrados en este movimiento es José Adrián de 20 años de edad, quien acudirá a votar por primera ocasión.

Junto con él, otros tres jóvenes expresaron sus inquietudes sobre el actual mandato presidencial, en los que involucra la seguridad, la democracia, la salud, el futuro, mejores oportunidades y la unidad.

No me gusta nada lo que veo. No me gusta que desmotivan a los que buscamos estudiar, trabajar y esforzarnos, quitando becas y apoyos para regalar el dinero y comprar votos apoyando la cultura del mínimo esfuerzo”, expresó el joven.