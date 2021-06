México. Este periodo de campañas se ha teñido de rojo, es el proceso electoral es el más violento de la historia de nuestro país, así que, para garantizar la paz y evitar la violencia en la jornada electoral del próximo 6 de junio, se desplegará un operativo de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con los gobiernos estatales, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pero insisto, todos debemos ayudar, es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden, que las elecciones sean en paz, limpias, libres. También que no haya miedo, porque a veces, cuando hay confrontación, se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. Hay que salir, hay que participar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, entonces vamos a participar", señaló.