México hace historia con más gobernadoras que nunca

Ciudad de México.- Una cifra histórica en México: el país ha elegido a más mujeres como gobernadoras: Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y Baja California

Hasta ahora solo dos habían coincidido en una legislatura en ese puesto: Claudia Sheinbaum, de Morena, jefa de Gobierno de la capital; y Claudia Pavlovich, del PRI, en Sonora, que este domingo renovó gubernatura.

La candidata de Morena por Colima, Indira Vizcaíno, ha sido una de las primeras aspirantes en anunciarse como ganadora. La victoria de Vizcaíno supone además la ruptura del Estado con el PRI, partido que había gobernado la entidad durante casi un siglo.

Es un día histórico, no solo inauguramos la alternancia política sino que además sea una mujer la que lo haga. Es dramático que en 93 años solo hayamos tenido dos mujeres gobernadoras electas, pero también es una gran oportunidad”, señala Vizcaíno a EL PAÍS, poco después de conocer los resultados preliminares que le daban el triunfo.

Lorena Cuéllar, también de Morena, ha aventajado a su rival Anabell Ávalos, candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala (PRI, PAN, PRD y partidos locales) por la gubernatura de Tlaxcala. El Estado contaba con una gran participación de mujeres, seis candidatas fuertes frente a un hombre. “Muchas gracias a todas y todos por su apoyo y confianza, una nueva historia de progreso y bienestar comienza en nuestro Estado”, ha declarado Cuéllar ya entrada la madrugada, con una proyección de victoria del 50% de los votos. El triunfo de Cuéllar supone también un avance territorial para el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que conquista un Estado gobernado por el PRI durante 10 años consecutivo

Unas horas antes de que empezara el conteo rápido, la candidata de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) en Chihuahua, Maru Campos, daba por concluida una contienda en la que se autoproclamaba como la primera mujer en gobernar esta entidad del norte del país.

"Hemos logrado una victoria irreversible”, señalaba Campos. Exalcaldesa de la capital del Estado, reelegida hace tres años por una amplia mayoría, sobre Campos pesaba desde principios de abril la imputación de un juez estatal por haber recibido sobornos de más de 10 millones de pesos del exgobernador César Duarte, encarcelado en EE UU bajo cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Las acusaciones sacudieron su campaña, pero las proyecciones apuntan a que no han logrado tumbarla.

Hemos tenido muchos obstáculos, pero los hemos superado todos y me siento muy orgullosa. Me siento altamente comprometida con las mujeres de poder demostrar que no estamos aquí por una paridad ni equidad de género, sino porque hemos logrado capacitarnos para pelear con hombres en las candidaturas”, señalaba.