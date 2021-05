Samuel García propone libros de texto especiales para alumnos de Nuevo León

Nuevo León.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, propuso que sean creados libros de texto especiales para alumnos del estado.

García indicó que la Secretaría de Educación Pública impone desde el centro del país lo que los estudiantes de Nuevo León deberían aprender.

El candidato de movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda exigió al gobierno de la República que destine al estado libros de texto acordes a la cultura de esta entidad y no de los que manda a Chiapas; para inculcar en los emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma. ¿Por qué me atas al centro si aquí somos mejores?”, cuestionó.

En un acto con trabajadores de la educación que se llevó a cabo el sábado para celebrar el Día del maestro, García Sepúlveda, demandó a Secretaría de Educación Pública del gobierno federal no imponer su voluntad a los estados.

A pesar de que somos una Federación, de que los estados somos libres y autónomos, el centro nos obliga, y la Secretaría de Educación Pública nos pone (en los libros de texto) lo que allá un chilango cree que a Nuevo León debe educar”, expuso el candidato de Movimiento Ciudadano.

Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda”, argumentó.

Insistió en que cada estado de la República tiene su vocación, tiene sus tradiciones, y tiene su misma cultura, por ello reiteró “por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado”.

El abanderado de MC ha desatado la polémica con declaraciones en el mismo sentido, como cuando señaló que el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa.

Reiteradamente García Sepúlveda se ha pronunciado por sacar a Nuevo León del Pacto Fiscal, pues sostiene que aporta mucho a la federación y recibe migajas, en coincidencia con la postura que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha mantenido junto a los mandatarios de la Alianza Federalista.

Hace unos días el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, se pronunció por no mandar agua de las presas de la entidad a otros estados, por lo cual señaló que de ganar la gubernatura el agua de Nuevo León se quedará en Nuevo León.

Asimismo, hace unos meses amenazó con tomar la presa El Cuchillo, para impedir que se hicieran trasvases hacia Tamaulipas, para atender los requerimientos de agricultores del vecino estado, como lo establecen acuerdos de la federación con ambas entidades.

FRG