Sonora.- “No tengo miedo” fue el lema de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta, quien fue asesinado a balazos el pasado jueves a plena luz del día.

Un día antes de ser asesinado, el candidato había sido entrevistado por el medio Tribuna de Sonora, en donde había prometido mejorar la seguridad e ir contra el crimen organizado para evitar la muerte de personas inocentes.

Vamos por la seguridad, Ricardo Bours, lo ha dicho, él no tiene precio y menos con los delincuentes y yo en lo personal lo digo también, yo voy en serio, porque esto no parece no solamente broma hay veces que no sabes si es indolencia o si es falta solamente ganas. Yo voy en serio, y también voy sin miedo, para poder hacer esto tienes que ser consciente a lo que vas”, comentó Murrieta.