Viernes rojo: matan, atacan y amenazan a candidatos en todo México

CDMX.- Mientras el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "amarillismo" o un "asunto de temporada" la violencia contra candidatos que ocurre en México y que retoman los medios de comunicación, este viernes aumentaron los ataques, incluyendo a morenistas.

"Es amarillismo", dijo el presidente AMLO en su mañanera luego de que le cuestionaran los ataques de los últimos días contra candidatos, entre ellos el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato.

"Como hay ahora una polarización política obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica. Es normal, es un asunto de la temporada", aseveró.

Y este viernes la violencia no cesó, incluyendo al líder de su partido, Mario Delgado, quien sufrió dos tipos de violencia: política y de hombres supuestamente armados.

Mario Delgado sufre violencia en Elecciones 2021

El líder de Morena Mario Delgado sufrió violencia política ayer en Matamoros de sus propios simpatizantes. Luego de acusar traición de sus propios diputados locales por no votar a favor del desafuero del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, la legisladora local Leticia Sánchez lo llamó traidor y a manotazos trató de arrebatarle el micrófono.



Posteriormente, en el contexto de la violencia que sufre el País, Mario Delgado denunció en redes sociales que fue detenido por hombres supuestamente armados, aunque con los videos que difundió no se demostró tal afirmación, incluso el gobierno de Tamaulipas confirmó que no iban armados.

Viernes rojo: matan y atacan a candidatos a alcaldes en México

Sin embargo, la violencia del crimen continuó ayer con candidatos de todos los partidos. La candidata Blanca Merari Tziu, del PVEM-Morena y PT, sufrió un atentado en su casa. Dos escoltas, uno de la Guardia Nacional, quedó grave. Ella resultó ilesa.

En Tlalnepantla, Israel Amador, candidato de Movimiento Ciudadano, fue atacado a balazos cuando iba en su camioneta. Dos hombres en una motocicleta se le emparejaron y dispararon al menos cinco veces. El candidato resultó ileso.

En Puebla, Francisco Cortés Pancoatl, candidato del Morena, PT y Partido Social de Integración en Santa Clara Ocoyucan, fue atacado a balazos mientras iba en un vehículo. Fue herido en su mano.

El candidato de MC en Guadalajara, Pablo Lemus, denunció que fue amenazado de muerte vía WhatsApp.

Mientras que en Guerrero, la candidata en Pungarabato de Morena, Francisca Baltazar Bravo, renunció tras ser amanezada por una organización criminal.

Y matan a candidato a regidor en Chiapas

En tanto que Cipirano Villanueva Ovando, candidato a regidor en Chiapas, fue asesinado a balazos en la comunidad de Acapetahua. El candidato iba en su motocicleta hacia su parcela.

Con este crimen, suman 35 candidatos asesinados desde hace 8 meses en México. De los ataques ayer en México, ni el Gobierno federal o los gobiernos estatales reportaron la detención de los atacantes.

Sin embargo, el presidente de México señaló el jueves que este tipo de hechos son "amarillismo".

Con el afán de enrarecer el ambiente -antes le llamaban sensacionalismo, ahora es amarillismo- la nota roja adquiere un papel relevante en los medios", aseguró el jueves.

