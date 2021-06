Guanajuato.- En varios municipios del Estado de Guanajuato la gente foránea no ha podido votar y esto ha llegado a las agresiones físicas e incluso una mujer sufrió convulsiones ante las agresiones en Celaya y hubo detenidos.

Dos personas fueron detenidas por la Policía Municipal, presuntamente por insultar a funcionarios de la casilla de votación “especial”, instalada en la Central Camionera de Celaya.

Se supone que es una casilla para gente foránea, que no tuvo la oportunidad de ir a su estado y hacer válido su voto. Mi nombre es Juan Ferrusco, tengo 21 años y tengo derecho a votar” estas fueron las palabras de un joven al no poder ejercer su voto.

Cerca de las 9:45 de la mañana se registró un altercado entre ciudadanos y funcionarios de una casilla para gente foránea, debido a que presuntamente se estaba dando prioridad a ciudadanos de la localidad, lo que ocasionó inconformidad a la gente que no tuvo la oportunidad de viajar a sus estados de origen para hacer válido su derecho de sufragio.

Según personas que se encontraban en el lugar, la casilla sería destinada completamente para votación foránea, sin embargo esto no fue respetado y género inconformidad a varias personas quienes comenzaron a insultar a los funcionarios, incluso intentaron agredirlos.

Durante los gritos de disgusto, una joven sufrió una crisis nerviosa y convulsionó, afortunadamente logró ser atendida por otras personas y paramédicos.

Fue necesaria la intervención de oficiales de la policía municipal quienes detuvieron a dos hombres, presuntamente por invitación a la violencia e insultos, por lo que fueron llevados a barandillas.

Mientras tanto, en la casilla permanecieron los funcionarios y votantes para intentar entablar un diálogo y que se pudiera continuar con la votación extraordinaria que ahí se llevaba.

En León también hay inconformidad

En la casilla especial ubicada en las instalaciones de la Feria Estatal de León, hay inconformidad de votantes, pues ciudadanos de Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco Ciudad de México entre otros no pudieron realizar su voto.

Al llegar a la casilla el representante del Instituto Nacional Electoral argumentó a los inconformes que no podían votar debido a que la circunscripción de su estado no correspondía a Guanajuato por lo que se les sugería trasladarse a algún otro estado en donde si pudieran realizar el voto.

Es injusto, no nos indicaron previamente que no podríamos votar, siento que nos están quitando nuestro derecho a votar se supone que son votaciones federales" menciono Fernando Martínez que se encuentra en León pero s procedente de Baja California Norte.

Por su parte Felix Valdivia de Toluca dijo: "Yo llegue desde temprano y me llevo la sorpresa que no puedo votar porque vengo del Estado de México, podemos tolerar que se acaben las boletas pero esto no".

Pese a la negativa para poder votar, muchos prefirieron permanecer en la fila y debatir directamente con los funcionarios de casilla. Pasadas las diez de la mañana se registraba una afluencia de casi 400 personas.