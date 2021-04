Promete Ale Gutiérrez buen diálogo con AMLO

León, Guanajuato.- La candidata del PAN por la presidencia de León, Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que de ganar las Elecciones León 2021, tendrá buen diálogo con el Gobierno de Andrés Maniel López Obrador (AMLO), pero también se levantará la voz si no hay el respaldo para León.

“Siempre debe haber diálogo y coordinación. Al ser autoridad se deben tender puentes, el que no quiera tender puentes está en un error, pero también el que quiera ser sumiso, callado y hacer lo que una sola persona quiere, está mal porque no está defendiendo a su gente”, expresó en entrevista a medios de comunicación.

Insistió que su relación con AMLO y el Gobierno Federal será de plena disposición a la coordinación, lo mismo que de exigencia de lo que requiere León.

“Hay que levantar la mano y la voz cuando no son atendidas las peticiones”, dijo.

No ve apoyo de la federación en municipio donde ganó Morena

Ante lo que planteó su adversario, Ricardo Sheffield, de que él será puente con la Federación, la candidata sostuvo que ni León ni Guanajuato, pero tampoco muchos municipios y estados que son del partido en el poder han tenido el respaldo Federal.

“Eso no es una garantía, tenemos Salamanca que tampoco ha recibido recursos, es una falacia, no hay recursos para apoyar a los municipios de todo el País. Se tienen proyectos, programas, se van a poner sobre la mesa, y, si no hay respuesta, eso no nos va a detener, porque a los leoneses nada nos detiene”, puntualizó la panista.

Se requiere el respaldo de otros niveles de gobierno en temas como mejoras de espacios públicos, atención de barrios, infraestructura, etc, “habrá una cartera de proyectos bien hecha, sin ocurrencias, escuchando y priorizando resultados”.

Si no hay respuestas favorables el Municipio no puede cruzarse de brazos, debe haber un plan b y c, lo que sea necesario “pero lo que no se vale es no actuar”.

Promete apoyo para los adictos

Por segundo día se refirió a “cero tolerancia al crimen”. Comprometió que se fortalecerá la estrategia de prevención del delito con el trabajo coordinado de todas las áreas municipales y se apoyará el rescate de los que han caído en adicciones.

“Tenemos que tomar medidas porque hoy tenemos muchas familias que están sufriendo esta problemática y no saben a dónde llevar a una persona que es adicta y que está generando un problema de violencia al interior de las familias”, anotó.

Se le preguntó si el compromiso es construir espacios de tratamiento, y respondió: “No puedes decir no me toca y dejarlo solamente en el Estado, tienes que trabajar de manera coordinada y asumir retos... Estamos revisando el mecanismo donde haya un lugar para que sean atendidos, claro que sí está en los planes”.

Recorre tianguis y les promete apoyo a comerciantes

La panista recorrió el tianguis de San Juan Bosco donde pidió que conozcan sus propuestas y la apoyen. Les dijo que regresará una vez electa a trabajar con ellos.

Platicó con dirigentes del comercio popular como Martín Octavio Estrada, presidente de la Unión de Uniones de Mercados Públicos de León; Juan Gutiérrez y Luis López, presidente y secretario general de la Unión de Comerciantes Tianguistas, y otros, quienes le manifestaron su respaldo y le pidieron estar cerca del sector.

Le plantearon la necesidad de mayores espacios de participación con el gobierno, regularización de permisos para tianguis, la digitalización del comercio, entre otras propuestas que acordaron presentarán en una próxima mesa a la candidata.

“Con el comercio nunca me he rajado y estaremos haciendo equipo”, les dijo.

Alejandra habló de refrescar y reorganizar la participación ciudadana en León, y para ello propuso conformar lo que será un Consejo Rector que marque el rumbo sobre la base de un trabajo colaborativo de los consejos directivos y ciudadanos.

