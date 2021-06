Una de las ventajas de que las elecciones se realicen en domingo es que la mayoría de los negocios y empresas descansan, sin embargo hay otros que por su giro laboran jornadas completas y en horarios que no permiten a sus empleados ejercer su derecho sin embargo algunos gerentes y encargados se organizaron para que todos tuvieran la oportunidad de salir a votar aún dentro de su jornada laboral.

José Ángel Ramírez Torres, gerente Toks de Plaza Galerías Las Torres, comentó que en el restaurante hay 37 colaboradores que laboran en tres turnos y se organizaron para ajustar los horarios y dejarlos salir temprano o entrar un poco más tarde para que alcancen a votar sin ningún problema.

Añadió que a los empleados que salen a las 7 de la mañana se les dio como incentivo un pan dulce y una bebida para de ahí se fueran a votar.

En Telas Parisina, manejan un horario laboral de 10 de la mañana a 7 de la noche y aunque algunos empleados ya habían acudido a votar a quienes no lo habían hecho se les dará permiso de salir en su horario de comida, mencionó Jesús Gerardo Uriel, subgerente de la tienda.

Gerardo Bustamante Torres, encargado de turno de Oxxo Gas bulevar Galerías, comentó que la gasolinera maneja tres turnos de ocho horas que dan la facilidad a sus empleados de acudir a votar por lo que son ellos quienes tomarán la decisión de hacerlo o no.

Agustín Vera Gómez, gerente de la abarrotera City Abastos, comentó que en el negocio trabajan 38 personas en horario de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde, y como el domingo es un día tranquilo si algún empleado quiere salir a votar no le ve mayor problema.

“En el momento en que me indiquen que quieren ir los dejo salir, solo que tiene que ser en partes, primero unos y luego otros, para mi es importante votar, es algo que necesitamos como sociedad ya que si no lo hacemos no tendremos derecho a opinar después”