Ciudad de México.- Cumple Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, su promesa de presentarse en la Suprema Corte y la Fiscalía para llevar supuestas pruebas de que el crimen organizado intervino en las elecciones como aliado de Morena.

Fue el pasado 23 de junio cuando el gobernador de Michoacán afirmó que Morena es un ‘narcopartido‘ y prueba de ello, dijo, es que el partido ganó todas las entidades del corredor Pacífico.

El Mandatario perredista llegó a las instalaciones de la Corte con su banquito verde, el mismo que utilizó hace siete días durante varias horas afuera de Palacio Nacional, donde permaneció para ver si era recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin éxito.

Como me comprometí, me encuentro ya en la @SCJN para hablar con @ArturoZaldivarL, en su calidad de presidente de este importante poder, responsable de aplicar la justicia en el País. Les seguiré informando.” Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

“No me voy a cansar hasta que se reciban las pruebas que tengo en mi poder, porque soy consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación”.

Más tarde, Aureoles informó que se reuniría con el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

“Ya estoy en la @FGRMexico para platicar con el fiscal sobre la intervención del crimen organizado en la elección. Lo reitero, esta ruta que decidí emprender es por el futuro de Michoacán y de México y nada me va a detener. Les informo a mi salida el resultado de la visita”, tuiteó.

El pasado 29 de junio, Aureoles acudió desde antes de las 7:00 horas afuera de Palacio Nacional mientras se realizaba la conferencia matutina, pero el presidente López Obrador señaló que no lo atendería porque esa denuncia era del ámbito electoral y no le competía.

En tanto, el profesor Fernando Padilla Vázquez, quien semanas atrás fue empujado por el gobernador Silvano Aureoles cuando reclamaba seguridad en el Municipio de Aguililla, obtuvo ayer un amparo de un juez federal para recibir protección para él y su hijo menor.

(Con información de Agencia Reforma)