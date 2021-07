Ciudad de México.- De cara a la elección interna del PAN para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, un grupo de ex gobernadores y militantes suscribió un manifiesto para reclamar una auditoría al padrón interno.

Exigen también los promotores del documento el desahogo de una "consulta real" para la designación del coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el político chihuahuense Carlos Angulo, el principal promotor del manifiesto es el ex diputado federal Juan Miguel Alcántara Soria y este ya ha sido respaldado por los ex gobernadores Carlos Medina Plascencia, Marcelo de los Santos, Patricio Patrón Laviada, Francisco Ramírez Acuña y José Guadalupe Osuna Millán.

El manifiesto también fue respaldado por el ex secretario general Juan Antonio García Villa; el ex dirigente mexiquense Noé Aguilar Tinajero; Salvador Abascal, hermano de Carlos Abascal, ex secretario de Gobernación; y el ex senador Juan José Rodríguez Prats.

Es urgente que el PAN recupere su identidad como instrumento al servicio de la sociedad, siendo referente de prácticas democráticas auténticas, que fueron su rasgo distintivo durante décadas. No se puede combatir el centralismo y la arbitrariedad del actual gobierno federal, anulando al interior de Acción Nacional la vida democrática, la transparencia y la rendición de cuentas", plantearon.

"Exigimos que se lleve a cabo una auditoría puntual, satisfactoria y confiable del padrón de Acción Nacional. En tanto aquello no ocurra, el partido no estará en condiciones objetivas de llevar a cabo la renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, razón por la cual, de ser necesario, deberá postergarse la emisión de la convocatoria respectiva lo legalmente posible", se lee en el documento.

Los panistas exigieron la realización de una consulta real para designar al Coordinador del Grupo Parlamentario.

"De igual forma exigimos la realización de una consulta real, no solo entre los diputados federales que integrarán la próxima legislatura, sino en otros órganos del partido con la calidad para hacerlo, en relación a la designación del Coordinador del Grupo Parlamentario".

Esto te puede interesar: 'Les duele Guanajuato'

Los estatutos del blanquiazul confieren al presidente del Comité Ejecutivo Nacional la facultad de designar al coordinador parlamentario, en "consulta" con los integrantes de la bancada.

"La coordinación no puede ni debe ser premio a lealtades internas sino expresión de las virtudes políticas que enarboló el PAN desde su fundación", advirtieron.

‘AMLO, sin calidad moral’

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene calidad moral para hablar de combate a la corrupción si no sanciona a sus familiares y colaboradores cercanos, advirtió el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

El dirigente opositor hizo referencia al nuevo video en el que se observa a Martín Jesús López Obrador, hermano menor del Mandatario, recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, quien ya había sido exhibido en otro video entregando 400 mil pesos a Pío López Obrador, otro hermano del Presidente.

Tras la difusión del video ahora con el hermano menor del presidente recibiendo dinero ilícito, López Obrador ya no tiene calidad moral para seguir hablando de combatir la corrupción, si no pone el ejemplo sancionando fuertemente a sus familiares y colaboradores más cercanos".

"Se comprueba fehacientemente que sus hermanos recibieron dinero de manera ilícita y su negativa a reconocer los hechos buscando justificarlos, muestran una total incongruencia y confirma que el discurso del Gobierno morenista de combatir la corrupción es pura propaganda y persecución política", acusó Cortés.

Lo observado en estos videos, agregó, podría ser apenas la punta del iceberg de la corrupción que envuelve a la familia presidencial, pues recordó el caso de la prima de Andrés Manuel, Felipa López Obrador, quien obtuvo contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex) por 450 millones de pesos.

(Con información de Agencia Reforma)