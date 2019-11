Elige AMLO terna femenina para la Suprema Corte de Justicia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que enviará una terna femenina al Senado para la elección de una nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Los senadores van a poder elegir en libertad. Uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, para decirlo coloquialmente, no hay línea o la línea es que no hay línea, no es mandar una terna y que tengamos preferencia por alguna de las abogadas. Van a ser los senadores, se les entrevista, se ven sus trayectorias y los senadores deciden”, afirmó en conferencia mañanera.