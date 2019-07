'Ella no sabe que perdió el ojo, todavía no', dice padre de Megan

CDMX.- Hasta antes de perder un ojo debido a una bala perdida que entró por el techo de su casa, leer era el principal hobby de Megan, de seis años de edad, pero ahora su padre no sabe si lo volverá a hacer.

Pasó a segundo grado de primaria, su hobby era la lectura y no sé si lo va a seguir haciendo. Es inteligente y todo, pero le gustaba mucho leer, no sé por qué, de dónde sacó eso de leer, cualquier cosa, revistas, periódicos, lo que escribía me lo leía”, recuerda nostálgico Celestino Garrido padre de Megan.

En entrevista con Excélsior, el padre de esta niña explicó que la madrugada del sábado una bala perdida atravesó el techo de lámina de su casa en la colonia El Manto en Iztapalapa.

Su hija despertó gritando espantada y él la cargó inmediatamente al ver su rostro ensangrentado.

Nosotros estábamos durmiendo, no se oía ningún ruido cerca, nada más de repente se escuchó como una piedra en la lámina y se despierta mi hija gritando ya con su ojo todo sangrado. Al principio no sabíamos qué había pasado, le veo su ojo, me levanto de mi cama y la cargo y la llevó al hospital”, detalló.

A más de 48 horas de lo sucedido, Megan se encuentra estable, les pide a sus padres que no se preocupen que ella se siente mejor, pero lo que no sabe es que ha perdido el ojo izquierdo.

Ella está estable, está tranquila, pero no sabe que ya perdió su ojo, ella no sabe, todavía no. Lo primero que ha dicho es que no nos espantemos que ella está bien”, dijo Celestino.

En los próximos días, Megan será sometida a una serie de estudios para comenzar a tratarla para poder adaptar una prótesis en el ojo izquierdo, la cual a lo largo del tiempo deberá ser renovada para seguir con su vida, aunque quedará el recuerdo de esa bala perdida para toda la familia.

