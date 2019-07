Emilio Lozoya pide a juez llamar a declarar a Peña Nieto y Luis Videgaray

Emilio Lozoya solicitó por escrito a una juez federal autorizar los interrogatorios del ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de la planta Agronitrogenados en 273 millones de dólares.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

También los de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la empresa productiva del Estado, y Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes.

La solicitud para diligenciar estas pruebas fue suscrita por Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, y entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, que preside Luz María Ortega Tlapa.

La juez determinará en su momento si autoriza o no el llamado a los ex funcionarios. En caso de considerarlo procedente, los testigos deberán acudir a la sede del recinto judicial en Insurgentes Sur para ser interrogados.

El propósito de la defensa del ex director de Pemex es que estos testimonios sean integrados al juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, que el pasado 25 de mayo libró el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos