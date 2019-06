Emilio Lozoya se 'daba vuelo' con helicóptero; hacía dos viajes al día

Ciudad de México.- Además del avión de Pemex, su exdirector Emilio Lozoya también se dio vuelo con los helicópteros.

Desde 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar los abusos e irregularidades en el uso de aviones y helicópteros oficiales.

Por ejemplo, la ASF documentó que Lozoya realizó 727 traslados en helicóptero, un promedio de dos diarios, desde su casa en Bosques de Las Lomas hacia la Torre de Pemex o al helipuerto de la Torre GAN (Grupo Acerero del Norte), propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA).

La FGR y las autoridades fiscales buscan castigar la compra millonaria con dinero público de una planta chatarra de fertilizantes de Agro Nitrogenados, que era propiedad de AHMSA.

Hace 10 días, el dueño de (AHMSA) Alonso Ancira fue detenido en España y Emilio Lozoya, tiene una orden de aprensión por lavado de dinero.

El sábado pasado Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que 12 días después de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes en julio de 2013, un abogado y ex directivo de AHMSA adquirió en representación de la esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, una residencia de lujo en Ixtapa, con un valor de 1.9 millones de dólares.

El vínculo de Lozoya-AMHSA también le permitió llegar a su helipuerto de la Torre GAN en Polanco.

Tan sólo en 2015, Lozoya salió o llegó en 54 ocasiones en el helicóptero Eurocopter EC-145 de Pemex.

Legisladores de Oposición pidieron a la Fiscalía General de la República afianzar jurídicamente las pesquisas contra el exdirector de Pemex, en el caso Odebrecht.

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, confió en que, a diferencia del Gobierno anterior, en esta ocasión se deslinden responsabilidades y se sancione a los culpables.

Celebro que el Fiscal General haya decidido actuar con determinación en el caso Lozoya. No es que pidamos justicia selectiva, pero sí una investigación profunda y exhaustiva, que no nos permita dudar de la voluntad o capacidad de la Fiscalía”, dijo.

El legislador de Movimiento Ciudadano recordó que, desde 2015, se interpusieron denuncias en contra de Lozoya y se acusó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de solapar sus actos de corrupción.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, pidió dar un voto de confianza a la FGR, pero se pronunció por cuidar la legalidad de los procesos para evitar que el caso quede impune.

“Lo que no sabemos es exactamente la línea de acción de las acusaciones. No sé qué tenga la Fiscalía entre sus indagatorias, pero habrá que tener cuidado que no vayan a ser endebles”, dijo.