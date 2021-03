Vida de Emma Coronel está en peligro en la cárcel: alerta abogada

Estados Unidos.- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se encuentra recluida en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, donde de acuerdo con su abogada su vida está en peligro.

El pasado 22 de febrero, la ex Reina de Belleza y madre de las gemelas del líder del Cártel de Sinaloa, fue detenida en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Estados Unidos al ser acusada de narcotráfico.

En una entrevista con el canal NTN24, la abogada Mariel Colón Mirón denunció que agentes estadounidenses actuaron de manera irresponsable al haber revelado que la misma Emma Coronel se entregó voluntariamente a las autoridades para convertirse en “testigo protegido” a cambio de dar detalles sobre las actividades del cártel de Sinaloa.

La abogada advirtió que cuando los agentes dieron a conocer esta información pusieron en peligro la vida de Emma Coronel y de su familia.

"Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo, porque estos comentarios que se pusieron a decir varios agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le pueda pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades, no es un secreto lo que les pueda pasar, obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, advirtió.

Preocupa vida de gemelas de “El Chapo” por detención de Emma Coronel

Colón Mirón destacó que les preocupa que las vidas de quien más están en riesgo ahora son las gemelas de “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel, las niñas de 9 años María Joaquina y Emali Guadalupe.

Jeffrey Lichtman, otro de los abogados de la esposa del capo mexicano señaló que el gobierno estadounidense reconoció su irresponsabilidad al revelar información tan delicada y exigió que Emma Coronel sea liberada con el fin de proteger su integridad física.

Tienes a personas como ‘el Mayo’ Zambada, como la mayoría de los cooperantes en el caso de ‘El Chapo’, todos están libres, tienes a Cienfuegos que está libre en México, y Emma Coronel se pudre en la cárcel de Virginia”, dijo Lichtman para la cadena de televisión WABC.

La jueza Robin Meriweather deberá establecer la fecha para la próxima audiencia en la que los abogados de Emma Coronel pedirán su libertad bajo fianza y en caso de ser aprobada, podría salir de la cárcel.

¿Por qué Emma Coronel está en la cárcel?

Emma Coronel fue detenida el lunes 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, Estados Unidos.

La esposa de “El Chapo” Guzmán es acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en su país.

Además es señalada de haber participado en la planeación y escape de Joaquín Guzmán Loera de la prisión del Altiplano en el 2015.