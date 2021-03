Emma Coronel pide más pruebas en su contra; se niega a tener audiencia preliminar

Estados Unidos.- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidió renunciar a su derecho a una audiencia preliminar y pide más pruebas en su contra.

Según informó Keegan Hamilton, periodista de Vice News, Emma Coronel aún no se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan.

Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal”, se puede leer en una carta a nombre de Coronel.

Coronel se enfrenta a un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el narcotráfico en el Cartel de Sinaloa liderado por su esposo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, pidió al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mismo trato que se le dio al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Fue mediante redes sociales que el abogado defensor de la esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mandó un mensaje al presidente.

Emma Coronel se encuentra recluida en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, donde de acuerdo con su abogada su vida está en peligro.

El pasado 22 de febrero, la ex Reina de Belleza y madre de las gemelas del líder del Cártel de Sinaloa, fue detenida en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Estados Unidos al ser acusada de narcotráfico.

La abogada advirtió que cuando los agentes dieron a conocer esta información pusieron en peligro la vida de Emma Coronel y de su familia.

Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo, porque estos comentarios que se pusieron a decir varios agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le pueda pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades, no es un secreto lo que les pueda pasar, obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, advirtió.