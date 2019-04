Empieza un buen historial crediticio y obtén tu Tarjeta de Crédito ahora

Tal vez las tarjetas de crédito parezcan un tema un poco complicado para algunas personas, sin embargo, pueden resultar más un apoyo a tus finanzas que un problema, claro, para ello debemos informarnos responsablemente sobre lo que implica tener una para sacarles el mayor jugo.



Todas las tarjetas de crédito te brindan beneficios, uno de los más atractivos, y por el que muchas personas son clientes cumplidos, es el generar un buen historial crediticio, pero ¿en qué te beneficia?



Al hacer un uso responsable de una tarjeta de crédito, el Buró de Crédito registra ante la banca qué tan bueno o incumplido has sido en la administración de pagos. Crear un historial te ayuda a generar una reputación, y te abre las puertas a diferentes oportunidades, y es que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar alguno de estos créditos al no poder pagar cierto servicio o producto de contado, por ejemplo: una casa, un auto, para realizar tus estudios, para tu futuro negocio, etc.



Consejos para generar un buen historial crediticio:

1. Considera tu capacidad de pago: Es importante que la determines para saber si es factible solicitar un crédito en este momento, y que no te sientas presionado con los pagos. Si quieres conocer tu capacidad de pago ahora, es muy sencillo: Ingreso mensual neto menos gastos fijos (incluye deudas y la cantidad que destines para el ahorro).

El resultado es tu capacidad real de pago, y el límite que puedes destinar al mes para adquirir una nueva deuda, ¿te conviene solicitar una tarjeta de crédito?



2. Compara: Compara al menos entre tres instituciones distintas para ver cuál es la que más te conviene, analiza sus ventajas, y no te olvides de tener presente conceptos básicos como el CAT, comisiones, plazos, seguros, calidad y beneficios extra del servicio.



3. Compra inteligentemente: En las compras “sin enganche”, los montos son más altos de lo que usualmente son. Y respecto a “meses sin intereses” ten en cuenta que, si decides comprar muchos artículos a meses sin intereses, al final del mes tendrás que desembolsar una cantidad de dinero mayor.

4. Los pagos: Es importante que seamos conscientes de que es una cantidad que una institución financiera nos ha prestado, hay que pagar en la fecha establecida o antes de que llegue esa fecha, eso nos ayudará a tener un buen historial y que nuestros pagos no se demoren, además, ten en cuenta que en algunos casos pueden cobrarte intereses por no pagar a tiempo.

5. Los montos: Supongamos que tienes una tarjeta de crédito por $40,000 pesos. Lo ideal es que no llegues al tope máximo de la tarjeta. Según los expertos, lo aconsejable es que mientras más bajo sea el uso de esta capacidad es mejor, dado que refleja que la persona tiene un buen control en sus finanzas.

6. Úsalo responsablemente: Recuerda que las instituciones te han otorgado un crédito para que lo ocupes en lo que tú necesitas, no te cierres las puertas tú mismo a futuros créditos. Mantén en orden tus finanzas, paga a tiempo, y está alerta con tu información.