Empresa de compadre de AMLO hará libros de texto de la SEP

México.- La empresa Bio Pappel Scribe del empresario Miguel Rincón Arredondo, compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó una licitación por un monto máximo de 221 millones 676 mil pesos, para proveer papel que se usará para la elaboración de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al consultar el fallo, se estableció que Bio Pappel Scribe cumplió con los requisitos, y estuvo entre las cinco empresas que ganaron un contrato, el de mayor monto en esta licitación, tras realizarse las evaluaciones técnicas y legales.

En la partida que se le asignó, se establece que proveerá “papel offset para interiores de 68 grs m2 en bobina de 85 cm”, con un precio unitario de 19 mil 500 pesos, y hasta 9 mil 800 toneladas.

El importe mínimo que se le asignó es de 88 millones 670 mil 400 pesos, y el importe máximo que podrá recibir al entregar el papel es 221 millones 67 mil pesos, de acuerdo al portal de noticias Animal Político.

De acuerdo con un reporte publicado este jueves por el diario Reforma, la empresa de Rincón ganó, entre 2010 y 2018, unos 463 contratos de Conaliteg; 14 de ellos – que sumaron mil 980 millones de pesos – fueron adjudicaciones directas.

Al ser cuestionado sobre si la participación de su compadre no representaba un conflicto de interés, el presidente dijo que no, pues si legalmente no está impedido para participar, puede hacerlo.

Yo no protejo a nadie ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos ni de mis familiares. Lo dije el día que tomé posesión.

Sólo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, ni de mi esposa, de nadie de mi familia absolutamente; y desde luego ni de amigos, ni de compadres, ni de nadie. No protejo a nadie”, señaló.

Este año la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) no fue la encargada de elegir a la empresa que imprimirá los 19 títulos que se repartirán entre millones de estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020, esa tarea se le asignó a la Oficialía Mayor de Hacienda vía el sistema de Oferta Subsecuente de Descuento (OSD).

Sin embargo, apenas en marzo se lanzó la convocatoria para elegir al proveedor, cuando siempre se hacía en septiembre.