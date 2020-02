En China las muertes por coronavirus llegan a 722 con casi 35 mil infectados

Beijing.- La cifra de muertes por el brote de coronavirus en China continental aumentó a 722, mientras que el total de casos llegó a 34 mil 546.

Mientras tanto, los pasajeros de cruceros pasaban aflicciones después de que Japón reportó 41 casos nuevos en un navío que está en cuarentena y no quiso que otro atracara.

El presidente chino Xi Jinping habló con el mandatario estadounidense Donald Trump y le pidió que Estados Unidos “responda en forma razonable” al brote, luego de quejas de que algunos países están reaccionando en forma exagerada al restringir el paso de los viajeros chinos.

Las compras de pánico generalizadas de productos básicos como rollos de papel higiénico y arroz se han desatado en Hong Kong, un efecto colateral del brote de coronavirus en China continental.

Pese a que el gobierno ha asegurado que no hay necesidad de entrar en pánico, los consumidores de Hong Kong temen que las medidas de las autoridades de la ciudad para combatir la propagación del virus puedan causar una escasez de productos.

Los clientes que hicieron una fila el viernes en una farmacia en el centro de Hong Kong para comprar papel higiénico dijeron sentirse forzados a abastecerse.

Tengo amigos que no pudieron conseguirlo, así que les estoy ayudando a comprarlo”, afirmó una de las clientes, una contadora que sólo proporcionó su apellido, Yeung. "Pero no sé por qué se rumora que no hay papel, así que todos están preocupados”.