En aeropuerto le tiran leche materna a una señora, por no llevar a su bebé

Dalila Chávez: la mujer que no pudo abordar su avión en el @AeropuertoGTO porque llevaba leche materna.



Para no perder su vuelo se vio obligada a permitir a que tiraran a la basura una semana de su lactancia.



¡RT para hacer presión y no vuela a suceder algo tan descomunal! pic.twitter.com/TcrrOakCqN