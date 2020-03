En apoyo por crisis, adultos mayores recibirán un adelanto de su pensión

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno prepara una estrategia para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus y la caída de los precios de petróleo.

Ante esto, el gobierno se apretará el cinturón y se “blindará” al pueblo de México.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que como primera medida todos los adultos mayores, a partir de este mes les adelantarán su pensión universal.

Una de las medidas que se van a tomar es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, les vamos a entregar el equivalente a 4 meses, a partir de esta semana comenzamos.

En vez de recibir 2 mil 620, recibirán el doble, no está demás decirles que administren bien. Eso va a significar ayudar de inmediato a 8 millones de adultos mayores.

Prevén estabilizar economía

El presidente López Obrador señaló que anoche se reunió con su Gabinete Legal y Ampliado para definir una estrategia por la crisis económica y financiera originada por el coronavirus y la caída del precio del petróleo.

Pensamos que se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos, una intervención directa y profunda, 50 mil millones de dólares y van a hacer todo por estabilizar.

Señaló que como parte de ese plan, a diferencia de las crisis anteriores, no pedirán al pueblo que se apriete el cinturón, si no que será el gobierno, porque no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que el pueblo no padezca la crisis.

Estamos blindando al pueblo y lo segundo es que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles.

JPRA