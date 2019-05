En calidad de urgente, Diputados piden reunión con Carlos Urzúa por renuncia en IMSS

CDMX.- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó pedir una reunión urgente con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que informe sobre la renuncia el director del IMSS, Germán Martínez, motivada por los recortes a la institución y la ingerencia de la dependencia en las decisiones del Instituto.

Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión, indicó que la reunión se tendrá que llevar a cabo esta semana o la siguiente, porque está en juego la atención en salud de millones de mexicanos.

Detalló que la junta directiva de la Comisión de Salud determinó que la reunión con Urzúa sea para abordar todos los temas que Martínez abordó en su carta de renuncia respecto a los recortes y ajustes que quiere hacer Hacienda, a costa de afectar la atención a la ciudadanía.

Agregó que también se pedirá información al funcionario sobre la cancelación de apoyos para los médicos pasantes del servicio social y los mil 057 millones de pesos congelados en el Presupuesto de Egresos del 2019, que los diputados aprobaron como ampliación presupuestaria para los hospitales generales y los institutos nacionales de salud.

Queremos que quede claro que es lo que sí y qué es lo no está sucediendo, no podemos dar todo como un hecho. Queremos que (Urzúa) nos escuche a la Comisión de Salud, nuestra posición de la importancia salud, no se puede tener salud sin tener con qué trabajar.