En esta fecha promete AMLO que se terminará Santa Lucía

CDMX.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el aeropuerto de Santa Lucía se terminará de construir para el 21 de marzo de 2022.

Me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos (de construir Santa Lucía) si no terminamos el 21 de marzo de 2022", aseguró.