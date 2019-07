En playa sucia ave alimenta a su cría con colilla de cigarro

Estados Unidos - Captado mediante una fotografía el momento en el que un ave alimenta su polluelo con una colilla de cigarro es sin duda una de las imágenes que más han indignado a las redes sociales en días recientes.

Todo ocurrió en la localidad de Saint Petes Beach de la Florida en los Estados Unidos en donde una habitante logró fotografiar a un ave mientras alimentaba a su cría con una colilla de cigarro, al postearla las críticas no se hicieron esperar.

Su nombre es Karen Manso y su fotografía ya se ha viralizado en todo el mundo. En la misma se puede observar a un ave rayador americano alimentando a su pichón

"Por casualidad la vi dando de comer a su cría y me di cuenta de que no era un pez, pero en realidad no sabía qué era", dijo Manso.