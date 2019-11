"En seguridad no debemos estar sujetos a otro país": Cabeza de Vaca

CDMX.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que el Estado Mexicano debe utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para combatir el crimen organizado, entre los que destacó, trabajar de una manera más coordinada con trabajos de inteligencia con los gobiernos de los estados, "y por qué no decirlo, con nuestros vecinos del norte".

El mandatario tamaulipeco manifestó que son acciones en conjunto que se deben de realizar, "y no estar esperando o estar sujetos a vaivenes políticos y a decisiones que se den en otro país del mundo, o en este caso, el caso de Estados Unidos".

La tarde del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que designará a los cárteles mexicanos como terroristas, por su papel en el tráfico de drogas y personas.

Y había sido precisamente Francisco García Cabeza de Vaca, quien el miércoles 20 de noviembre, declaró en Nuevo Laredo que los actos de violencia, promoviendo el miedo y el terror en esa ciudad son un "comportamiento de narcoterrorismo" y se tiene que actuar en consecuencia.

Este miércoles por la mañana, en el marco de una gira de trabajo en la zona citrícola del municipio de Güémez, al gobernador de Tamaulipas se le preguntó sobre la declaración del presidente de Estados Unidos.

Más allá del término, yo he manifestado que el Estado Mexicano tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para combatir a la delincuencia, para combatir al crimen organizado, para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho", respondió a la pregunta directa.

No necesariamente atacar el fuego con fuego. Hay instrumentos muy valiosos que tiene el Estado Mexicano, el gobierno federal, como sistemas de inteligencia, frenar en sus aduanas el contrabando, el tráfico de armas que tanto daño le han hecho a este país".

Al mencionar las acciones que deben realizarse, el mandatario expresó, "tenemos que ver, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de la República para poder enfrentar esos problemas?

Nosotros estamos haciendo lo propio y por supuesto queremos que se actúe en consecuencia. Ya surgieron por ahí algunas versiones que ahora sí van a entrarle a poder combatir este que es uno de los principales problemas que se vive en todo el territorio nacional".

Comentó que Tamaulipas, en el tercer trimestre ocupó el tercer lugar a nivel nacional en inversión extranjera, "esto no se da si no hay garantías, si no hay seguridad y confianza. Esto es lo que estamos llevando a cabo aquí en Tamaulipas y se ve reflejado precisamente en esa confianza que están depositando en nuestro estado".