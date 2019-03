En video inédito de caso Colosio, Mario Aburto descarta que haya hecho segundo disparo

Al cumplirse 25 años del asesinato del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, las sospechas regresan con la revelación de videos inéditos desclasificados por las autoridades.

En uno de los videos se observa el careo de Mario Aburto y un guardaespaldas del candidato, Alejandro García Hinojosa.

A Mario Aburto se le atribuyó, según la declaración, el primer disparo contra el candidato, pero no el segundo, alimentando la sospecha de que hubo un segundo autor del crimen.

Aburto acusa al guardaespaldas de querer entorpecer la investigación.

Sin embargo, el guardaespaldas respondió que para él los dos disparos fueron los mismos.

¿Por qué me torturaste?, ¿por qué me desviaste el tabique?, ¿me torturaste o no me torturaste?, ¿por qué el general que estaba a 80 centímetros no me vio?", responde Aburto.