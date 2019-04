Encadenan a niño como castigo y video consterna en las redes

San Luis Potosi.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un niño, quien arrastra las cadenas con las que estaba amarrado en una milpa, le confiesa a un adulto que sus padres lo encadenan porque la psicóloga los recomendó, para que ya no le peguen.

"¿Crees que te vayan a pegar?”, pregunta el hombre que dialoga con el niño a quien encontró en un camino de tierra en la comunidad de El Tule, en el municipio de Río Verde en San Luis Potosí, de acuerdo al portal de noticias Excelsior.

Pues, no, no pueden, porque la psicóloga les dijo que me amarraran, pero antes dijo que ya no me pegaran”, contesta el menor, en la grabación que dura poco más de minuto y medio.