Encapuchadas destrozan, queman y pintan edificios durante manifestaciones del 8M

Ciudad de México.- Durante las movilizaciones de este domingo 8 de marzo en conmemoración al Día de la Mujer, la violencia se hizo presente en las principales avenidas de la Ciudad de México.

Los videos compartidos a través de redes sociales muestran diferentes puntos de la capital del país vandalizados por mujeres encapuchadas y vestidas de negro.

La avenida 5 de mayo, el Hemiciclo a Juárez, el Banco del Bienestar y la Catedral Metropolitana fueron algunos de los principales sitios afectados.

Al presenciar el acto, muchas de las asistentes se unieron para gritar 'no, no, no', con lo que pusieron en evidencia el desacuerdo ante el actuar de sus compañeras de marcha.

En el siguiente video se observa a otro grupo de mujeres vestidas de negro a las afueras de la Catedral Metropolitana destruyendo las vallas que se usaron para proteger el edificio.



La avenida 5 de Mayo fue una de las principales afectadas por actos de vandalismo en la ciudad y a pesar de los enfrentamientos con las mujeres en desacuerdo con este tipo de disturbios, las encapuchadas no detuvieron sus actos violentos. Utilizaron martillos para romper los vidrios de los edificios.

�� #VIDEO | «Un grupo de mujeres con el rostro cubierto realizó pintas y quebró cristales en un edificio en avenida 5 de Mayo en el Centro Histórico de la #CDMX durante la marcha por #ElDiaInternacionaldelaMujer ».#8M2020



�� Roxana Romero



• #Notimex pic.twitter.com/mGVJmQQyuF — Notimex (@Notimex) March 8, 2020

��️ #VIDEO | «Un grupo de mujeres rompen vidrios y realizan pintas en edificio en avenida 5 de Mayo, una mujer las encara para pedirles que paren, pues se pide que no haya violencia durante la movilización».#ElDiaInternacionaldelaMujer #8M2020



�� Roxana Romero



• #Notimex pic.twitter.com/4Y3hZ0qACG — Notimex (@Notimex) March 8, 2020

El extemplo de Corpus Cristi frente al Hemiciclo a Juárez fue otro de los edificios afectados por la violencia de supuestas mujeres infiltradas.

�� #VIDEO | «Enfrentamiento entre mujeres y elementos de la @SSP_CDMX en el extemplo de Corpus Cristi frente al Hemiciclo a Juárez, dentro del marco de la marcha de #ElDiaInternacionaldelaMujer ».#8M2020



��Luis A. Mendez



• #Notimex pic.twitter.com/NKnAwq8pqG — Notimex (@Notimex) March 8, 2020

En la Av. 5 de Mayo, encapuchadas prendieron fuego a la fachada de un inmueble, por lo que fueron activados extintores.#Marcha8M #DiaInternacionalDeLaMujer



��Ariadna Lobo pic.twitter.com/Nze7khpD3x — CIUDAD (@reformaciudad) March 8, 2020

