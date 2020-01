Enfermeras le gritan 'hoy, hoy, hoy' a AMLO y responde 'no soy Fox'

"¡Hoy, hoy, hoy!", gritaron cientos de enfermeras y enfermeros cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que durante su sexenio seguirá aumentando el salario mínimo, a lo que el tabasqueño contestó "Si no soy Fox, yo soy Andrés Manuel".

Desde el Centro Vacacional Oaxtepec, en dónde se conmemoró el Día de la Enfermera, el mandatario pidió al gremio ayudarlo y denunciar cualquier acto de corrupción, pero en el recinto se escucharon gritos de sí y no.

Los profesionales de la salud también fueron reconocidos por los titulares del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, no dejaron de alzar la voz cada que el mandatario prometía mejoras para el sector al que pertenecen.

"Ya no habrá desabasto de medicamentos", dijo López Obrador y se escuchó en coro "¡uuuuuuuuu!". "Habrá más médicos y enfermeras para atender a los mexicanos", replicó el Presidente y los "¡uuuuuuu!" fueron en aumento. Sin embargo, los aplausos abarrotaron la explanada del Centro Turístico cuando Andrés Manuel aseguró que las enfermeras son pieza clave para que funcione el sistema de salud en el país.

Por su parte, Jorge Alcocer Varela, secretario de salud, aseguró que están empeñados en que las enfermeras sean parte importante de la cuarta transformación y en luchar de manera conjunta para garantizar el cuarto artículo constitucional y que todos los mexicanos tengan acceso a la salud.

Este año, la salud pasará de palabra escrita y muerta a que en cada pueblo sea gratuita y universal, el camino no es fácil, pero no podemos fallar, no hay protagonismos estériles y nada de individualismos, el único protagonista será la transformación encabezada también por ustedes", dijo ante el presidente López Obrador y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.