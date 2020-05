Engañan a AMLO con un cheque

CDMX.- Los hermanos Zaga Tawil afirmaron que el cheque mostrado públicamente en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero no tenía fondos o, si los tenía, no eran los que presumieron haber recibido de la familia El-Mann.

Los empresarios se refirieron al documento que avalaba 2 mil millones de pesos que, según el Fiscal, fueron recuperados de un fraude al Infonavit.

No podemos creer que el propio Presidente de la República estuviera al tanto de esta situación. El País, pero sobretodo la gente que cree en él, no lo merece", expusieron en una carta.

Los hermanos Zaga Tawil confirmaron que los 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República presumió haber recuperado de un presunto fraude al Infonavit pertenecían a las cuentas de los hermanos Max y André El-Mann Arazi, de Fibra Uno, aún cuando no tuvieron nada que ver con el contrato.

Explicaron que los El-Mann, que son sus parientes y socios en otros negocios, entregaron el dinero con base en un acuerdo reparatorio mientras rogaban a los Zaga Tawil hacer lo mismo y devolver lo que el Fiscal pedía.

Queremos repetir que dichas personas no figuraban en la investigación y no habían comparecido en la carpeta de investigación con anterioridad. Además, los recursos en cuestión supuestamente habían sido ofrecidos con motivo de un acuerdo reparatorio, mismo que no estaba firmado por el representante del Infonavit, pero del que se desprendía que la UIF había bloqueado sus cuentas y que esencialmente en contraprestación para desbloquear y poder realizar el cobro de los cheques referidos, la FGR realizaría las gestiones necesarias con la UIF 'para los efectos del Acuerdo 09/2020'.

Todo esto, sin razón ni elemento que sustentara la legalidad de la actuación de las autoridades participantes. Al día de hoy no sabemos qué le habrán dicho a la UIF para engañarla a que actuara de esa manera. Posiblemente le dijeron que los señores El-Mann Arazi eran acaso imputados en el asunto. No sólo no tienen relación con la carpeta, no tienen nada que ver en el asunto", afirmaron.