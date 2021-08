Además del panista Ricardo Anaya, que al parecer se exilió, la Fiscalía General de la República (FGR) también va por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Según Reforma, a Peña Nieto y Videgaray se les acusa de los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los presuntos sobornos que denunció el exdirector de Pemex, Emilio Loyoza, y que serían con el fin de aprobar la reforma energética.

Ya está en la cárcel por sobornos un panista

En abril pasado, la FGR consiguió que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury fuese procesado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el Magistrado José Alfonso Montalvo.

(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas", dice la imputación de la FGR contra Lavalle.

Pruebas contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray son 15 recibos

La investigación de la Fiscalía desde un principio se basó en 15 recibos que aportó Emilio Lozoya al Ministerio Público Federal.

El lunes pasado REFORMA reveló que la FGR va contra Ricardo Anaya, por presuntamente recibir sobornos del ex director de Pemex y fue citado para el próximo jueves a las 10:00 horas para la audiencia de imputación.

Además de Anaya y Lavalle, también están implicados los ex senadores y actuales Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.

En noviembre pasado, REFORMA informó que cuando la FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que el ex Mandatario eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.

El 12 de abril, en la audiencia de imputación de Lavalle, los fiscales federales delinearon ya una lista de otros 7 ex funcionarios que habrían sido parte de una asociación delictuosa y dos por cohecho.

(Información de Agencia Reforma)

