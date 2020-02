Entre lo malo algo bueno, virus da a México oportunidad textil

CDMX.- México tiene la oportunidad para vestir a consumidores estadounidenses. La dificultad con la que están saliendo las mercancías de China hacia distintas partes del mundo, como las prendas de vestir, abre una oportunidad para el País y otras naciones para abastecer de este tipo de productos al mercado estadounidense, dijo Raúl García, director de Fashion Outlet.

Se abre una ventana de oportunidad en general para todo el mundo y, en particular para México, para aprovechar los espacios que los fabricantes chinos van a dejar forzosamente en el mercado norteamericano en este primer semestre. Habrán pedidos que no se van a levantar, producción que no se va a programar y el consumo en Estados Unidos sigue (...) entonces las marcas van a buscar forzosamente si no es China, quién les produzca y entonces es ahí donde la industria del vestido de México tiene una oportunidad muy importante para reposicionarse ante el gusto de los compradores estadounidenses", añadió.