Entrega Gobierno Federal 740 mil créditos sin burocracia

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante la contingencia del coronavirus Covid-19 se han entregado 740 mil créditos del Gobierno Federal a diversos sectores.

Durante la conferencia de prensa de la mañana de este viernes en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el apoyo de su gobierno es inédito debido a que no hay trámites burocráticos, con las tasas de interés más bajas y sin intermediarios.

Es algo único, inédito. No hay trámites burocráticos, es a la palabra, no hay intermediarios. Además, las tasas de interés son las más bajas que pueden encontrarse, si se comparan con los créditos cuando se otorgan en la banca comercial y ya no hablemos de otros sistemas verdaderamente usureros”, dijo