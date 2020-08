‘Eres una malagradecida’: Salinas Pliego a exempleada que exhibió liquidación

México.- Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano y presidente de TV Azteca, llamó ‘malagradecida’ a una exempleada de Fundación Azteca que exhibió haber sido liquidada tras trabajar por casi dos décadas en la organización sin previo aviso.

Aseguró que su despido se dio sin previo aviso, aún cuando es una persona vulnerable en medio de la contingencia sanitaria.

La extrabajadora hizo pública su situación luego de que Salinas Pliego escribió una serie de tuits para invitar a sus seguidores a leer la entrada de blog que escribió sobre el libro ‘La paradoja de la prosperidad’, adelantó un poco sobre sus reflexiones al escribir cómo Grupo Salinas busca ‘la prosperidad incluyente’ en sus empresas.

La ex empleada, quien se identifica como Guadalupe Riojas, en Twitter, retomó el tuit de Salinas Pliego y reveló las condiciones en las que asegura fue liquidada, haciendo hincapié en que su situación le ‘importó poco’ al empresario y su fundación.

Después de que me liquidaron de sopetón de tu Fundación (¡en plena pandemia!, Después de 18 años de hacer todo por tu misión y siendo persona vulnerable), ¿sabes? Saqué fuerzas sepa de dónde para cosechar todo lo que sembré pero ahora por mí (una ‘socia’ que te importó poco)”, escribió la internauta.

El dueño de TV Azteca no dudó en responder, y fue precisamente su contestación al reclamo de Riojas lo que ha generado gran controversia y una serie de reacciones negativas en su contra.

Me decepciona saber que eres una persona malagradecida con quien te ocupó por 18 años. De haberlo sabido... tu salida era antes”, escribió el empresario.

La usuaria de Twitter aseguró en otra respuesta que sí le agradeció y que incluso le hizo llegar un correo, por lo que lamentó que no leyera sus palabras.

Ante eso, te escribí un correo de ‘gracias’. Mala onda que no lo viste. Tiempo antes uno hasta me lo contestaste. Además, di las gracias a tus colaboradores más cercanos. Aun así me pareció muy feo todo sobre la liquidación. Lo repetiré: Gracias por los 18 años de trabajo; di resultados y fui muy feliz”, escribió Riojas.