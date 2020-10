'Es gay desde hace años': esposa de Hugh Jackman sobre sexualidad del actor

Hace unos días se rumoró que el actor Hugh Jackman es homosexual.

La esposa del actor rompió el silencio y habló sobre la sexualidad del protagonista de "Wolverine".

Hugh Jackman apuntó que los rumores se dieron debido a que alguien en redes sociales retomó una parte del musical The Boy from Oz, en la cual interpretó al cantautor Peter Allen, quien era abiertamente gay.

Australia.- Hace unos días comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el actor Hugh Jackman era homosexual y que solo estaba casado con Deborra-lee Furness para no quitarse su imagen de superhéroe macho; sin embargo, la esposa del actor reveló detalles sobre la sexualidad del protagonista de "Wolverine".

Mediante redes sociales, usuarios comentaron que el "X-men" no había sido honesto del todo sobre sus preferencias sexuales y que al contrario, que estaba tan avergonzado de ello que usaba a su esposa como "tapadera".

El artista y su esposa decidieron hablar abiertamente sobre el tema.

Así surgió el rumor

Según Hugh Jackman señaló que ese chisme no es nada nuevo, pues desde 2018 lo han cuestionado y reveló que todo surgió luego de que un internauta retomó un a parte de la obra The boy from Oz, de Broadway, en la cual él había interpretado al cantautor Peter Allen, quien era homosexual.

Durante su participación, el actor tuvo que besarse en el escenario con su coprotagonista masculino Jarrod Emick.

"Es gay": responde su esposa

Durante una entrevista para el programa "Brush with Fame", la esposa del protagonista de los X-men. Deborra-lee fue cuestionada sobre los rumores y ella sin problema dio detalles.

Deborra-lee se dijo cansada de escuchar y ver en revistas el rumor.

Veo estas revistas y son tan mezquinas ... Espero que la gente se dé cuenta de que todo está inventado", dijo.

Asimismo, se lo tomó con humor y bromeó al decir que Jackman es gay desde hace muchos años.

Ha sido gay durante tantos años, yo también lo era cuando hice 'Shame' (una película). Se sorprendieron cuando me casé. Simplemente está mal. Es como si alguien le dijera a Elton John: 'Oh, es hetero"' ¡Estoy seguro de que estaría enojado! Y qué! ¿De qué estamos discutiendo aquí ... es vegetariano ... es gay? ", dijo.