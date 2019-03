Escándalo de corrupción amenaza la carrera de Justin Trudeau

A los ojos del mundo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es visto como uno de los mejores gobernantes actuales; sin embargo, un escándalo de corrupción podría poner en juego esta imagen a 8 meses de las elecciones en Canadá.

De acuerdo con el medio El País, en febrero salió a la luz que Trudeau ejerció "presiones inapropiadas" durante meses sobre la fiscal general y ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould para que no se investigara a la empresa SNC-Lavalin por haber pagado sobornos al gobierno de Saadi Gadafi entre 2001 y 2011. Los sobornos suman a 32,000 millones de euros.

El medio canadiense The Globe and Mail denunció que la oficina de Trudeau presionó a Wilson-Raybould para no procesar a la empresa y permitirle liberarse de los cargos por un acuerdo fuera de la corte.

La fiscal, primera persona de origen índigena en ocupar este cargo en Canadá, no cedió a las presiones. La empresa SNC-Lavalin presentó un recurso de apelación, que aún se encuentra pendiente.

Poco después de ello, la funcionaria fue trasladada del Ministerio de Justicia al de Veteranos, cargó del que dimitió de inmediato.

Entre septiembre y diciembre de 2018, fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del Gobierno”, dijo Wilson-Raybould

El primer ministro niega las acusaciones, sin embargo, la oficina de ética del Gobierno y la comisión de Justicia del Parlamento ya investiga el caso.