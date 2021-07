Roxana mató al hombre que la violó y ahora está encarcelada. Ella tiene 21 años y es originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, pero radica en el Estado de México, donde abusaron de ella, pero hoy está presa.

Recluida en el penal del Bordo de Xochiaca, Roxana da su testimonio sobre lo que sucedió y pide que no la juzquen por si cometió un error por "tonta".

Me empezó a quitar la ropa, me golpeó y me violó, y yo estaba en shock", detalló Roxana.

Un colectivo feminista retomó el caso de Roxana, que tras cometer el crimen el 8 de mayo de este año está encarcelada.

El hombre que ella asesinó era un conocido de una tienda de abarrotes, que lo dejó quedarse en su casa, luego de una convivencia y tras su insistencia.

Roxana acepta que probablemente ese fue su error, pero pide no ser juzgada por "tonta".

Insistió tanto que me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice y tal vez dirán es su culpa de ella que lo dejó entrar", escribió.

Roxana narra que al hombre le puso una colchoneta en el piso y se fue a dormir. Sin embargo, minutos después ya estaba en su cama y abusó de ella.

La mujer, quien tiene un hijo de 4 años, señaló que el cuerpo lo metió en un costal y lo dejó tirado en una esquina, pero un vecino se dio cuenta y llamó a la policía.

A los oficiales les contó lo que había pasado, que el hombre la había violado, pero, dice, no le hicieron ningún examen.

Me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme. Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó", asegura Roxana.