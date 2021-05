Tiroteo durante concierto deja 2 muertos; 215 niños hallados sin vida en internado fueron recluidos a la fuerza; estas y 8 noticias más importantes de hoy 30 de mayo de 2021

Bienvenido a este nuevo producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

Si nos visitas desde Facebook o Twitter y no tienes activadas las notificaciones, hasta abajo de esta nota te orientamos de cómo activar el servicio de notificaciones de periódico AM.

Sin más preámbulo comenzamos con las 5 notas más importantes del día y las 5 más leídas de nuestro sitio.

Los ataques en diferentes ciudades de Estados Unidos continúan y nuevamente se registró otro tiroteo frente a un salón de fiestas donde se realizada un concierto, lo que dejó como saldo hasta el momento 2 muertos y 20 heridos. En las últimas semanas, diferentes ataques se han realizado en la zona sur de EU, donde la policía ha logrado dar con los responsables de los tiroteos.

Al estilo de “sí, pero el PRI robó más”, un candidato del Partido Acción Nacional (PAN) criticó a los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Durante un mitin político en Oaxaca, Gerardo García Henestroza, candidato a Diputado local de la alianza “Va por Oaxaca”, conformado por PAN, PRI y PRD, aseguró que sus contrincantes de Morena “salieron más rateros”.

AMLO publicó ahora un video donde hizo menos lo publicado por The Economist, donde sacó en su portada que es un ‘Falso mesías’, pero además dejo en claro que aún así la ‘transformación es imparable’. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no le guste a la revista británica The Economist, a los conservadores o al poeta Gabriel Zaid es imparable la transformación pacífica, democrática y con dimensión social del país.

Tras el descubrimiento de 215 cuerpos de niños enterrados en un antiguo orfanato las investigaciones no se han detenido, ahora los especialistas señalan que los menores fueron víctimas del racismo y genocidio. El pasado 29 de mayo se informó sobre el hallazgo de los restos quemados y enterrados cerca de la escuela Kamloops, en la provincia de Columbia Británica, Canadá.

Alarmantes son las cifras que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al afirmar que en marzo fue el mes con más casos de extorsión hacía las mujeres en el país. Feminicidios tienen una ligera baja. Con un total de 320 casos reportados ante las fiscalías y procuradurías estatales, en este mes se registró el número más alto en lo que va del año.

Y lo más visto de nuestro sitio am.com.mx

Así puedes darte de alta o reactivar las notificaciones de AM

Desde tu dispositivo móvil usando Chrome.

Dependiendo la versión de tu navegador, puede haber alguna diferencia con los pasos, lo esencial es que debes permitir las notificaciones de am.com.mx



Si requieres apoyo, puedes mandarnos un WhatsApp al 4773947884.

FRG