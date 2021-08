California, EUA. – Con tres semanas activo, el mayor incendio forestal en Estados Unidos ha destruido más de 1.000 residencias y negocios, incluyendo una posada en Greenville, un pueblo de la era de la fiebre del oro, donde Johnnie Brookwood rentaba una habitación por 650 dólares mensuales.

Brookwood nunca había escuchado de un camino con el nombre de Dixie hasta que se originó un incendio forestal hace un mes en los bosques del norte de California.

"Al principio, el incendio no nos afectó en lo absoluto, estaba en un lugar llamado Dixie, ni siquiera sabía lo que eso significaba", dijo Brookwood, de 76 años, el sábado. "Y luego fue 'Oh no, ¿también tenemos que irnos?' No creo que Greenville se vaya a quemar, y luego se quemó y ahora solo quedan cenizas".