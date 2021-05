Estados Unidos.- Una mujer murió en la misma moto de su hijo en la que él se había matado un mes antes.

Diane Everett, de 51 años, de Carolina del Sur, realizaba un homenaje a su hijo un mes después de su muerte. Sin embargo, Diane perdió el control de la moto y falleció.

La mujer iba en la motocicleta modelo Honda CBR 2021, en la carretera del condado Larimer, cuando tras pasar por una alcantarilla perdió el control y salió disparada.

En la ruta de carretera también iban sus hijos Joshua y Amanda, quienes testificaron sobre el accidente.

A medida que nos acercábamos, pude ver partes del vehículo, y creo que ambos supimos en ese momento qué sucedió", declaró Joshua.

Diane llevaba casco, pero no le sirvió

Aunque Diane llevaba casco no les sirvió. Estaba en estado crítico en el lugar del accidente, aunque fue llevada al Hospital UCHealth Medical Center of the Rockies en Loveland, falleció horas después.

