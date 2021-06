Estados Unidos.- Una mujer que nadaba en una playa del Golfo de México tuvo que acudir de emergencia a un hospital después de ser atacada por una bacteria conocida como “come carne”.

Según reportó el medio ABC News 7, Michelle Schrowe ingresó a la playa Fort May con las piernas recién afeitadas, sin imaginarse que se encontraba una bacteria llamada Vibrio Vulnificus la cual ingresó a su piel.

El Dr. Cliff Renk reveló a este mismo medio que la bacteria Vibrio Vulnificus suele estar presente en el Golfo de México cada verano y afecta a las personas que tengan el sistema inmune débil.

Mediante una entrevista, Michelle comentó que se dio cuenta de que la bacteria entró a su piel después de que sufrió ardor en las piernas.

Me había dado una ducha esa mañana y me había afeitado las piernas. La parte inferior de mis piernas… Me desperté a la mañana siguiente y noté manchas y ardor en la piel. Se sentía como si me hubiera quemado”, detalló Michelle.