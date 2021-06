Estados Unidos.- Michael Packard, de 56 años de edad, fue tragado por una ballena… y sobrevivió para contarlo.

Packard es un pescador de langosta en Race Point en Provincetown en Estados Unidos, y mientras se encontraba buceando tuvo un encuentro con una ballena jorobada.

De repente sentí que me atropelló un tren de carga y todo se volvió negro… Y se puso negro y yo estaba como, 'Dios mío, ¿qué diablos? ¿Dónde estoy, acabo de ser mordido por un tiburón blanco?”, expresó el hombre al medio Fox News.

Michael permaneció con vida atrapado en el hocico de la ballena, incluso golpeó el interior del animal, pensó que moriría.

Y luego me di cuenta de que después de decir que no es un tiburón, lo único que podría ser es que me acaba de comer una ballena… Todo lo que pensaba eran mis hijos, mis dos hijos pequeños, mi esposa y mi familia”, comentó.