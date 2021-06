Estados Unidos.- Un hombre se convirtió en un héroe tras salvar la vida de un bebé recién nacido y un niño de 2 años de edad.

Todo comenzó cuando una mujer de 24 años de edad, identificada como Dejhanay Jarrell, sacó a sus dos pequeños por la ventana del segundo piso de un edificio departamental, ambos estaban desnudos.

Carl Chin, uno de los vecinos, relató al medio NBC que la mujer arrojó a ambos menores al suelo sin ningún miramiento.

El vecino vio que luego la madre saltó de la escalera de incendios completamente desnuda.

Chin aseguró que la madre no parecía estar en el "estado mental correcto", pero le agradeció.

Básicamente tenía una mirada en blanco en su rostro, así que podía decir mentalmente que tenía algún tipo de colapso menta… Incluso me agradeció y me dijo que cuidara a su hija. Básicamente estaba cansada de estar sola y no dormir lo suficiente", comentó.