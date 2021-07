Estados Unidos.- Sandra Chico, una mujer hispana de 28 años de edad, fue detenida acusada de asesinar a sus tres hijos dentro de su casa mientras dormían.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la cuadra 600 de la Avenida South Ferris en Los Ángeles, California.

Según detalló el medio local CBS News, los menores asesinados fueron identificados como Mia Rodríguez de 4 años, su hermano Mason Rodríguez de 3 años y Milan Rodríguez, de dos meses de nacido.

Elementos de la policía acudieron al domicilio tras un llamado de emergencia y localizaron a los menores inocentes en su dormitorio, paramédicos intentaron reanimarlos, sin embargo, fueron declarados muertos a los pocos minutos.

El medio local 7 News detalló que en entrevista, el alguacil Alex Villanueva informó que según las primeras investigaciones, Sandra asfixió a los menores y luego intentó quitarse la vida.

No hubo advertencias de ningún tipo. No hubo llamadas repetidas de servicio. DCFS no participó. No hubo denuncias de abuso infantil. Esta fue una tragedia inesperada", expresó el alguacil.